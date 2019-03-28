Брейк-данс, скалолазание и серфинг хотят включить в олимпийские виды спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал идею временно включить брейк-данс, скалолазание и серфинг в программу Олимпиады. По мнению спортивных функционеров, эти виды спорта помогут привлечь молодежную аудиторию.

Внести брейк-данс в программу соревнований предложил оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщается на сайте МОК. Кроме того, рекомендовано включить скалолазание, серфинг и скейтбординг.

По мнению представителей МОК, новые виды спорта сделают Олимпиаду более зрелищной и помогут привлечь к состязаниям молодую аудиторию. Президент МОК Томас Бах уточнил, что расширение программы направлено на то, чтобы Игры стали «более сбалансированными с гендерной точки зрения» и привлекательными для молодежи.

Сначала брейк-данс, скалолазание, серфинг и скейтбординг будут включены временно. Окончательное решение о внесении их в программу Олимпиады будет принято в 2020 году.

Лозанна, Служба информации РИА «Новый День»

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