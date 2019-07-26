Голландскую бегунью задержали с 50 кг наркотиков

Участница Олимпийских игр Мадия Гафур была задержана в Германии. В ее машине правоохранители обнаружили 50 кг наркотиков.

26-летнюю спортсменку арестовали неподалеку от границы между Нидерландами и Германией, сообщает Sport1.de. Полицейские обнаружили в автомобиле Гафур метамфетамин и экстази. Общий вес наркотиков достигал 50 кг, стоимость партии оценивается в 2 млн евро.

По версии следствия, спортсменка собиралась перевезти запрещенные вещества через границу в Нидерланды.

Мадия Гафур представляла Нидерланды на Олимпийских играх 2016 года. Она выступала в составе эстафетной команды в забеге на 400 метров.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

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