В Красноярске утонул чемпион по плаванию в холодной воде

В Красноярске в результате несчастного случая погиб чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак. Об этом сообщили в краевом Министерстве спорта.

Спортсмен утонул во время тренировки в реке Енисей. Прощание с покойным пройдет сегодня в Красноярске.

Николай Петшак занимался плаванием в холодной воде более 40 лет. В 1994 году он установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде, а также стал чемпионом мира в 2012 году.

Петшак участвовал в заплыве через Берингов пролив, был задействован во многих социальных проектах по пропаганде спорта, а также возглавлял спортивно-оздоровительный центр холодового плавания «Мегаполюс».

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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