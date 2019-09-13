Американскую пловчиху лишили победы из-за откровенного купальника

В США спортсменку дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника. Организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме.

Инцидент произошел во время соревнований на Аляске, пишет The Sun. 17-летняя девушка выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем. Однако судьи посчитали, что у спотсменки были слишком сильно оголены ягодицы, поэтому приняли решение дисквалифицировать ее.

Размеры плавательных костюмов регламентировали в этом регионе. Девушка подвернула нижнюю часть купальника, так как, по ее словам, ей было неудобно в нем двигаться. Но организаторы заявили, что спортсменка просто хотела привлечь к себе внимание.

Пользователи в соцсетях обвинили организаторов турнира в сексизме и расизме, отмечается, что девушка была единственной представительницей смешанной расы, и только она подверглась санкциям.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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