«Манчестер Сити» в гостях сыграл с «Кристал Пэлас»

К матчу Английской Премьер-лиги, проходившему между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» на стадионе «Селхерст Парк» в субботу, 19 октября, было приковано внимание не только болельщиков «горожан», но и всех поклонников АПЛ.

Игра должна была показать, чем было сенсационное поражение команды из Манчестера от новичка лиги «Норвич Сити» в прошлом туре – недоразумением или началом кризиса.

В стартовом составе Гвардиола преподнёс сюрприз, оставив на скамейке запасных лидера атак Серхио Агуэро, которого заменил Габриэль Жезус. Линия защиты же вообще пестрила сплошь новыми именами. Радости поклонникам клуба доставил здоровый и готовый к игре Кевин де Брёйне, восстановившийся после травмы.

«Сити» традиционно владел мячом и инициативой в матче, много и разнообразно атаковал, но распечатать ворота «Кристал Пэлас» не получалось довольно долго. Успех пришел на 39 минуте: Габриэль Жезус воспользовался шансом и в красивом прыжке замкнул фланговую подачу Бернарду Сильвы. Буквально через полторы минуты исход встречи был решён – Давид Сильва с 10 метров расстрелял ворота Уэйна Хеннесси. В такой ситуации отыграться у «орлов» шансов не было. Игроки в футбольной форме «Манчестер Сити» и далее нагнетали обстановку на половине хозяев, что в итоге привело к двум штангам. Но счёт до конца матча так и не изменился.

Победа гостей показала, что никакого кризиса в стане «горожан» пока не предвидится. «Манчестер Сити» продолжает погоню за лидером АПЛ «Ливерпулем», и следующим шагом на их пути станет игра 10-го тура с «Астон Виллой».

Манчестер, служба информации РИА «Новый День»

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