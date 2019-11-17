Евро – 2020: Бельгия разгромила Россию

Сборная России по футболу проиграла Бельгии в девятом туре отборочного турнира Евро – 2020. Встреча, состоявшаяся в Санкт~Петербурге, закончилось со счетом 4:1 в пользу гостей.

Первый мяч на 19-ой минуте матча в ворота Маринато Гилерме забил нападающий сборной Бельгии Торган Азар. На счету его брата Эдена Азара два гола (на 33-й и 40-й минуте). Четвертый мяч российский вратарь пропустил на 72-ой минуте после атаки форварда «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

Россияне смогли «размочить» счет лишь на 79-ой минуте – гол забил Георгий Джикия.

Бельгия, забив в отборочном турнире 34 мяча (27 очков), вышла по результативности на первое место, оставив позади англичан, на счету которых 33 гола. У сборной России – 27 мячей и 21 очко.

Следующий матч в I отборочной группе состоится 19 ноября: российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы на своем поле встретятся со сборной Кипра.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 13.11.19

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