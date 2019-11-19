Отказ от свинца может навсегда изменить биатлон

Еврокомиссия намерена запретить использование свинца в спорте на открытом воздухе. В Международном союзе биатлонистов (IBU) не видят альтернативы.

ЕК обратилась с просьбой изучить вопрос отказа от свинца к Европейскому химическому агентству. Запрет может вступить в силу в 2022 году, передает NRK.

По словам экспертов, это может привести к кризису в биатлоне. Дело в том, что в изготовлении пуль для винтовок используется свинец.

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард заявил, что в организации серьезно обеспокоены инициативой, так как оружие – важная часть этого вида спорта. «В настоящий момент альтернативы мы не видим», – отметил Бейгард.

Ранее обсуждалась возможность перехода к лазерным винтовкам, которые используют в ежегодной рождественской гонке в Гельзенкирхене (Германия) с 2010 года. Однако они не смогут полностью заменить существующий вид оружия.

«Мы уже пробовали это на практике, но большого успеха не было. Когда идет снег, лазерной луч просто не работает. Это может быть альтернативой для городских соревнований. В любом случае это будет уже нечто совершенно другое», – заявил норвежский эксперт Ула Лунде.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

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