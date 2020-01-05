Россия вышла в финал молодёжного чемпионата мира по хоккею

Российская сборная вышла в финал молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Спортсмены обыграли в последнем матче сборную Швеции. Основное время закончилось вничью со счетом 4:4, в овертайме победную шайбу забил Иван Морозов.

В финале России предстоит сыграть с победителем пары Канада-Финляндия.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 04.01.20

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