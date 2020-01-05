Россиянин Большунов выиграл в общем зачёте гонки «Тур де Ски»

Лыжник из России Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки «Тур де Ски». Большунов первым финишировал в масс-старте свободным стилем в итальянском Валь-ди-Фьемме на четвертом месте, но в итоге стал первым. На второй позиции оказался еще один россиянин – это уроженец Югры Сергей Устюгов.

Спорт. Другие новости 05.01.20

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