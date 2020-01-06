Канада получила золото, а Россия – серебро. Итог молодёжного ЧМ по хоккею

Молодёжная сборная по хоккею в финале чемпионата мира уступила Канаде. Итоговый счёт игры – 4:3.
Канадские хоккеисты в раздевалке спели песню, поднимая над головой кубок, сообщают СМИ.
Отметим, что к середине третьего периода российская сборная имела преимущество в счете перед Канадой 3:1. Но по ходу игры соперники России смогли отыграться, а за четыре минуты до конца встречи и забить победную шайбу.
Итог молодёжного чемпионата мира по хоккею такой: Канада получила золото, Россия – серебро, бронза ушла шведам, которые выиграли ее у финнов.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 05.01.20
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