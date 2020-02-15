«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков за финансовые нарушения

Действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити» отстранили от участия в еврокубках. Команда не сможет принимать участие в играх два сезона. Причина – нарушение финансовых правил. Как гласит решение Союза европейских футбольных ассоциаций, «Манчестер Сити» совершил серьезные нарушения правил лицензирования клубов УЕФА и финансового фейр-плей, завышая спонсорские доходы на своих счетах и в отчетах о безубыточности, представленных УЕФА в период с 2012 по 2016 год.

Помимо отстранения от игр в двух сезонах, УЕФА обязал клуб выплатить штраф в 30 миллионов евро.

Представители «МанчестерСити» заявили, что подадут апелляцию на решение в Спортивный арбитражный суд.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 14.02.20

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