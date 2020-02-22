Российские биатлонисты, вступающие на чемпионате мира в Италии, попали под следствие

Российские биатлонисты, вступающие на чемпионате мира в Италии, попали под следствие: сегодня рано утром в их номерах провели обыски, изъяли оружие, ноутбуки и телефоны.

По словам первого вице-президента Союза биатлонистов России Алексея Нуждова, следственные действия проводились в отношении спортсменов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича.

«Обыски были произведены сотрудниками подразделения карабинеров по охране здоровья (NAS) Тренто по ордеру прокуратуры Больцано из-за подозрений в отношении одного из российских спортсменов и его тренера в допинге, – цитирует ТАСС представителей Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано. – Следственные действия еще продолжаются».

Судя по всему, главный подозреваемый – это Александр Логинов, которого уже обвиняли в применении допинга: в 2013 году в его пробе нашли эритропоэтин, напоминает РИА «Новости». Биатлониста дисквалифицировали на 2 года, в большой спорт он вернулся в 2016 году.

Касперовича, помимо использования допинга, обвиняют в использовании чужой аккредитации.

Напомним, чемпионат мира по биатлону проходит в северной Италии с 13 февраля. Сегодня российские спортсмены, включая Гараничева и Логинова, должны выступить в мужской эстафетной гонке.

Москва, Игорь Юров

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