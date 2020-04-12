Скончался легендарный автогонщик «Формулы-1»

Легендарный автогонщик «Формулы-1» Стирлинг Мосс – соперник Хуана-Мануэля Фанхио, Джека Брэбема, Майка Хоторна и Брюса Макларена– скончался в возрасте 90 лет у себя дома. «Он ушел тихо, – написала жена Мосса. – Просто в какой-то момент закрыл глаза и заснул навсегда».

Стирлинг Мосс выступал в Королевских гонках с 1951 по 1961 годы. На протяжении 7 сезонов подряд он не опускался в итоговом общем зачете ниже третьего места, но чемпионом так и не стал, сообщает «Евроньюс».

Мадрид, Елена Васильева

Мадрид. Другие новости 07.04.20

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