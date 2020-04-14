Тур де Франс из-за коронавируса рискует не пройти в намеченные даты

Всемирно знаменитая велогонка Тур де Франс, похоже, в назначенное время в этом году не состоится. Виной всему снова стал коронавирус нового типа.
Накануне президент Франции Макрон в своем обращении к нации сообщил, что карантин, необходимый для снижения числа инфицированных Covid-19, продлится до 11 мая, а ограничения на публичные мероприятия будут действовать до середины июля.
Напомним, что самая большая из велогонок в мире должна была состояться с 27 июня по 19 июля.
Как сообщает BBC, получить комментарий организаторов соревнования о будущем Тур же Франс пока не удалось.
Париж, Елена Васильева
Париж. Другие новости 14.04.20
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