Тур де Франс перенесли на август

Пандемия вмешалась в планы организаторов знаменитой веломногодневки Тур де Франс. Как уже сообщал «Новый День», гонка в этом году не сможет начаться в намеченный срок – с 27 июня в связи с тем, что Эммануэль Макрон отменил все публичные мероприятия в стране до июля.

Тем не менее любители велоспорта не теряют надежды, что гонка «Большая петля», как её называют, всё же состоится: организаторы уже объявили новые даты её проведения – с 29 августа по 20 сентября, сообщает «Евроньюс». По их словам, они достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами – как с местными властями, так и с государственными органами.

Если до 29 августа опасность распространения коронавируса сойдёт на нет, Тур де Франс пройдёт по тому же маршруту, что и планировалось, без изменений. За свою более чем вековую историю велогонка отменялась лишь в период Первой и Второй мировых войн.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 15.04.20

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