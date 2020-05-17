Иностранным спортсменам и тренерам разрешено вернуться в Россию

В России сняли ограничение для иностранных спортсменов и тренеров: им разрешено вернуться в страну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство РФ внесло изменения в распоряжение «О временном ограничении въезда в РФ».

Вернуться разрешено тем, кто «имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией». При этом выдвигается обязательное требование: как и все прибывшие из-за рубежа, спортсмены должны будут находиться под наблюдением врачей и выдержать 14-дневный карантин.

Только в российской футбольной премьер-лиге в качестве главных тренеров работают три иностранца, приводит пример «Интерфакс»: немец итальянского происхождения Доменико Тедеско тренирует «Спартак», черногорец Миодраг Божович – «Крылья Советов» и серб Марко Николич – «Локомотив». Их помощники тоже являются гражданами иностранных государств.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 15.05.20

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