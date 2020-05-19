Организаторы саммита «Спорт-Аккорд» объявили о старте бронирования площадей для участников

Ассоциация «Спорт-Аккорд» объявила о начале бронирования выставочных площадей для организаций в сфере спортивного бизнеса на Всемирный саммит «Спорт-Аккорд»-2021, который пройдет в Екатеринбурге. Он, напомним, запланирован на 23-28 мая следующего года.

Мероприятие пройдет в конгресс-центре – сейчас стартовали продажи площадей под стенды рядом с офисами членов «Спорт-Аккорд» и конференц-залами. Варианты есть на интерактивном плане площадки саммита. «В выставочном пространстве будет организованы зоны SportAccord Café и нетворкинга, который будут самыми большими за всю историю проведения саммита. Кроме того, для гостей мероприятия будут доступны зоны Meet & Greet, подзарядки и медиа», – сообщили в пресс-службе саммита.

«Весь спортивный мир с нетерпением ждет возможности вновь собраться вместе, поэтому мы ожидаем высокий интерес к участию в чрезвычайно значимом саммите «Спорт-Аккорд» в 2021 году. У нас есть целый ряд доступных вариантов стендов, и, поскольку с момента открытия регистрации делегатов в прошлом месяце был получен очень позитивный отклик, мы бы посоветовали всем, кто заинтересован воспользоваться такой прекрасной экспозицией в выставочном зале, связаться с нами в ближайшее время», – сказал менеджер по развитию бизнеса «Спорт-Аккорд» Малькольм Хардман.

По данным организаторов, более 40% участников «Спорт-Аккорда» – это представители городов и регионов, заинтересованные в проведении спортивных мероприятий в России и за ее пределами. Также в саммите традиционно принимают участие все международные спортивные федерации и их члены, представители спортивных оргкомитетов, правообладателей, агентства. «Спорт-Аккорд 2021 – это выдающаяся возможность для городов, которые стремятся расширить свои портфолио организаторов мероприятий, получить прямой доступ к международным спортивным федерациям и наиболее важным фигурам и организациям мировой спортивной индустрии», – отметил руководитель Дирекции местного оргкомитета Дмитрий Путилин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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