Глава МОК признал вероятность отмены Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил отмену Летней Олимпиады в Токио, если ситуация с коронавирусом не позволит провести ее летом 2021 года. Такое заявление руководитель МОК сделал в интервью BBC Sport. Ранее Олимпийские Игры были перенесены на июль-август будущего года из-за пандемии коронавируса.

По словам Баха, премьер-министр Японии Синдзо Абэ ясно дал ему понять, что следующее лето станет «последним вариантом» Олимпийских игр в Японии.

«Откровенно говоря, у меня есть некоторое понимание этого, потому что вы не можете вечно нанимать 3000 или 5000 человек в оргкомитет», – сказал глава МОК. По его словам, «нельзя каждый год менять весь спортивный график во всех основных федерациях по всему миру – у спортсменов не может быть неопределенности».

Бах отметил, что нужно готовиться к разным сценариям. При этом он назвал вариант проведения Игр за закрытыми дверями «спекуляцией».

Напомним, в конце апреля руководитель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори заявил, что Олимпиаду отменят, если пандемия коронавируса не будет остановлена к лету 2021 года.

Олимпиада в Японии должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в марте этого года МОК принял решение перенести ее из-за пандемии на 2021 год. Японский оргкомитет позднее заявил, что Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа будущего года. По оценке аналитиков, перенос Олимпийских игр может стоить организаторам 2,7 млрд долларов.

Лозанна, Наталья Петрова

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