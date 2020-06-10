Хабиб поставил на победу Петра Яна в бое за чемпионский титул UFC

Сегодня стало известно о том, что боец UFC Петр Ян из екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» подписал контракт на титульный бой в легчайшем весе. Его соперником станет экс-чемпион организации бразилец Жозе Алдо, а поединок возглавит турнир UFC251, который пройдет 11 июля в Абу-Даби.

Другой известный российский боец, обладатель чемпионского титула UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что победителем в поединке с Альдо будет Петр Ян. Об этом он сообщил в интервью ESPN.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.20

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