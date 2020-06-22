Канадские хоккеисты пожаловались на дедовщину и сексуальные домогательства

Два бывших игрока Канадской хоккейной лиги Даниэл Карсилло и Гарретт Тейлор заявили, что в юности подверглись физическому и сексуальному насилию со стороны старших хоккеистов. По словам спортсменов, многие молодые игроки в Канаде подвергаются издевательствам. Об этом сообщает издание The Hockey News.

Карсилло и Тейлор обратились в Верховный суд Онтарио с иском против Канадской хоккейной лиги (CHL), Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (LHJMQ). Истцы утверждают, что игроки большинства канадских клубов в возрасте от 15 до 17 лет становятся жертвами сексуального насилия.

В исковом заявлении спортсмены сообщили, что старшие товарищи по команде заставляют юношей прилюдно мастурбировать, нападать друг на друга, в также садят в тележки, разгоняют и ударяют об стену, что нередко становится причиной травм.

Взрослые игроки мочились и плевали на новичков, били их по обнаженным ягодицам клюшками, к гениталиям привязывали тяжелые предметы, заставляли принимать алкоголь и наркотики. Новобранцев вынуждали употреблять слюну, мочу и сперму других игроков, они подвергались сексуальному насилию, а также вступали в половой контакт с животными. На выездных играх новобранцев запирали в туалете автобуса и поливали через вентиляцию мочой.

Все проявления дедовщины, по словам истцов, происходили с молчаливого согласия тренеров, их помощников и официальных представителей Канадской хоккейной лиги. В публикации отмечается, что обвинения не были доказаны в суде.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 20.06.20

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