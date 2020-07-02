Катар обвинил Саудовскую Аравию в пиратстве

Всемирная торговая организация (ВТО) встала на сторону Катара в его споре с Саудовской Аравией. В Дохе утверждают, что саудовский телеканал воровал спортивные трансляции.

Спор об интеллектуальной собственности между Катаром и Саудовской Аравией возник в 2018 году. По утверждению представителей Катара, телеканал beoutQ создан для воровства контента у катарского beIN Sports и заработка на нем, передает РИА «Новости».

В частности, саудовский телеканал позволяет смотреть трансляции beIN Sports без платной подписки. Пиратский показ, утверждают в Дохе, был особенно распространен во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

В ВТО признали, что beoutQ занимался пиратством в отношении катарского конкурента, не соблюдая международные требования и свои юридические обязательства.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

Эр-Рияд. Другие новости 01.07.20

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