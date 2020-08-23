Российский боксер Поветкин удивил экспертов и букмекеров

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу над британцем Диллианом Уайтом, чем удивил экспертов и букмекеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечер профессионального бокса состоялся накануне в английском Брентвуде. Бой Поветкина с Уайтом стал гвоздем программы: на кону стоял титул временного чемпиона мира по версии WBC и пояс WBC Diamond.

В четвертом раунде Поветкин дважды оказывался в нокдауне, но в пятом смог нокаутировать своего оппонента апперкотом, пишет «Чемпионат».

Эксперты не прогнозировали победу россиянина, поэтому букмекеры принимали ставки на него с коэффициентом 3,70, ставка на Уайта шла из расчета 1,33.

Неожиданностью для букмекером стал и быстрый бой: тотал меньше 10,5 раунда шел за 2,16, больше 10,5 раунда – за 1,85.

Брентвуд, Игорь Юров

Брентвуд. Другие новости 21.08.20

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