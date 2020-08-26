Самый быстрый человек на планете заразился коронавирусом после вечеринки в честь своего дня рождения

Ямайский легкоатлет, специализирующийся на беге на короткие расстояния, многократный чемпион мира и Олимпийских игр Усейн Болт получил положительный тест на коронавирус. Как сообщает CNN, его заражению предшествовала многолюдная вечеринка, посвященная дню рождения спортсмена.

Болт опубликовал видео в социальных сетях в понедельник перед результатами тестов. Он сообщил своим фанатам, что ему сделали тест в субботу, и у него не было никаких симптомов заболевания. Тем не менее, он самоизолировался и призвал всех, кто был с ним рядом, сделать то же самое.

Тем временем, правительству Ямайки стало известно о вечеринке в честь дня рождения Болта. Власти острова заявляют, что если спортсмен нарушил предписания не устраивать массовых мероприятий в пандемию, он не избежит должного наказания. Сейчас представители Минздрава отслеживают контакты всех участников празднества.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.08.20

Отменены ограничения на въезд в Россию для иностранных спортсменов. / Рональдиньо после полугодового ареста вышел на свободу. / Центр Парижа снова пострадал от погромов – на этот раз виноваты фанаты ПСЖ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»