Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение

Первая ракетка мира Новак Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение на Открытом первенстве США по теннису.

Направляясь к сетке для смены сторон, он, не глядя, отбросил мяч за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью, сообщает «Евроньюс».

Она упала. Организаторы турнира приняли согласованное решение отстранить теннисиста от состязания, отметив, что этот факт – отнюдь не первое проявление агрессии во время матча.

Из-за дисквалификации знаменитый спортсмен потеряет все очки, которые он заработал на US Open, и все призовые деньги, выигранные на турнире.

Позднее Джокович сообщил, что «ему нужно извлечь уроки из произошедшего, чтобы стать лучше и как человеку, и как игроку».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 05.09.20

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