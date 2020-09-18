Шведский спортсмен побил рекорд Сергея Бубки по прыжкам с шестом

Шведский спортсмен Арман Дюплантис побил мировой рекорд украинца Сергея Бубки по прыжкам с шестом.

Напомним, что рекорд Бубки продержался 26 лет.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме Дюплантис со второй попытки прыгнул на 6,15 метра.

Побитый шведом рекорд Сергей Бубка установил в 1994 году – на турнире в итальянском городке Сестриере.

Сергей Бубка прокомментировал новое достижение шведа. «Поздравляю Армана с тем, что побил мой рекорд! Великолепный результат! Я счастлив за него и его родителей, они прекрасные люди.

Также я счастлив за лёгкую атлетику и спорт в целом, ведь теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперёд! Желаю ему всего лучшего и новых высот», – написал Бубка в микроблоге в Твиттере.

Дюплантис ранее установил ещё один мировой рекорд. Он является рекордсменом мира по прыжкам в высоту в помещении. Его результат составляет 6,18 м. При этом за неделю до этого молодой швед прыгнул на 6,17 м, побив рекорд француза Рено Лавиллени (6,16), сообщает Чемпионат.ру.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 18.09.20

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