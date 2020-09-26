Япония полна решимости провести в 2021 году Олимпийские игры

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил в пятницу на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что Япония полна решимости принять у себя Олимпийские игры в Токио в следующем году.

Игры, которые должны были пройти в этом году в июле, теперь перенесены из-за пандемии коронавируса на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Летом следующего года Япония намерена провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио как доказательство того, что человечество победило пандемию, – отметил премьер Японии в видеообращении. – Я буду прилагать все усилия, чтобы приветствовать вас на играх, которые будут безопасны и надежны».

Организаторы Токио-2020 объявили в пятницу, что они предлагают сократить количество официальных лиц на Олимпийских играх в следующем году на 10-15% в рамках плана по снижению затрат. Координационная комиссия МОК предложила более 50 вариантов того, как можно уменьшить затраты на Игры, которые в период пандемии и обрушения экономик делать дорогими просто нецелесообразно.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 25.09.20

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