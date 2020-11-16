Япония заявила о готовности провести Олимпиаду в 2021 году

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга переговорил с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. «На этой встрече мы пришли к полному согласию в том, что мы полны стремления и уверенности в том, чтобы провести в Японии Олимпийские и Паралимпийские игры уже следующим летом», – сказал Томас Бах по итогам встречи. Об этом сообщает передает Kyodo.

Отмечается, что МОК приложит все усилия для обеспечения вакцинации спортсменов, «если к тому времени вакцина будет доступна». «Вместе мы можем сделать эти Олимпийские игры и олимпийский огонь светом в конце туннеля», –подчеркнул Бах.

Японский премьер в свою очередь заявил, что «полон решимости» провести летние игры как «доказательство того, что человечество победило вирус».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 16.11.20

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