Российский гонщик Даниил Квят попал в две аварии за один день

Во время гонки «Формулы-1» российский пилот Даниил Квят попал за один день сразу в две аварии. Столкновения произошли не по вине спортсмена.

На первом круге Гран-при Бахрейна Квят столкнулся с французским гонщиком команды «Хаас» Роменом Грожаном, и тот въехал в стену. В результате болид француза буквально развалился и загорелся. Пилоту пришлось быстро покидать машину. В настоящее время Грожан госпитализирован с ожогами.

Россиянин продолжил гонку, но произошла еще одна авария с Лэнсом Строллом. Болид канадца перевернулся, гонщик не пострадал, но не смог продолжить участие в соревнованиях.

Отмечается, что оба столкновения произошли не по вине Даниила Квята. Россиян смог продолжить гонку.

Манама, Зоя Осколкова

Манама. Другие новости 30.11.20

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