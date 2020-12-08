В программу Олимпиады-2024 включили серфинг и брейк-данс

Серфинг, брейк-данс, скалолазание и скейтбординг включены в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета, говорится в сообщении МОК.

Также решено сократить общую квоту спортсменов (включая все новые виды спорта) до 10,5 тыс. человек. Больше всего уменьшилась квота в тяжелой атлетике, из программы которой также были исключены четыре упражнения. В МОК объяснили это решение «серьезной озабоченностью в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта».

Помимо этого, значительно сокращена квота боксеров в связи с тем, что признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.12.20

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