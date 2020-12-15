Более 60 процентов японцев хотят, чтобы Олимпийские игры-2021 были отменены или отложены

Согласно опросу, проведенному общественной телекомпанией NHK, более 30% респондентов в Японии не хотят, чтоб в следующем году в стране прошли Олимпийские и Паралимпийские игры.

Еще 31% респондентов заявили, что, по их мнению, Олимпийские и Паралимпийские игры следует отложить, сообщает CNN.

Только 27% считают, что Игры должны быть проведены в Японии в 2021 году. Это резкое падение по сравнению с 40% -ой поддержкой Игр в аналогичном опросе, проведенном в октябре, до того, как третья волна коронавируса поразила Японию.

Телефонный опрос NHK был проведен на выходных. В нем участвовало более 1200 человек.

В октябре тот же опрос показал следующие результаты: 23% респондентов высказались за отмену Игр, а 25% заявили, что их следует отложить. Таким образом, можно констатировать, что негативное отношение японцев к Играм усиливается с осложнением эпидемической ситуации в стране.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 13.12.20

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