Теннисисты УГМК вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Теннисисты УГМК в матче 1/4 финала Лиги европейских чемпионов со счетом 3:1 обыграли команду «Богория» и вышли в полуфинал турнира. Игра прошла 15 декабря в Дюссельдорфе.

То, что поляки крепкий соперник, было известно заранее, и легкой победы никто и не ожидал. Начало встречи не задалось у Лиама Пичфорда. В матче против Павла Сиручека он смог выиграть лишь один сет. Еще в двух партиях игрок УГМК уступал в решающий момент – дважды 11:13, и как итог поляки повели 1:0.

Джонатан Грот в игре против Марека Бадовски вышел спасать ситуацию. С ходу выиграв два игровых отрезка, датчанин несколько успокоился, чем воспользовался теннисист «Богории», третья партия осталась за ним. Но четвертый сет Грот уже никому не отдал, уверенно выиграл его со счетом 11:7 и восстановил равновесие в матче.

Против Томислава Пуцара вышел играть молодой, но уже пощекотавший нервы многим на этом турнире, Милош Реджимски. Наш хорват не сразу сумел подстроиться под его игру, уступив одну партию – 8:11. А затем, хоть и с боем, но взял три сета подряд, тем самым приблизив свою команду к следующему раунду турнира.

Питчфорду оставалось лишь реабилитироваться за первое поражение. Что он и сделал. Бадовски цеплялся изо всех сил, но 15 номера мирового рейтинга остановить не сумел. Как и все остальные матчи в этой встрече, он завершился со счетом 3:1. Таков итог и всей игры. К счастью болельщиков, в пользу УГМК.

Полуфинальная встреча пройдет 17 декабря. Соперником станет команда «Боруссия»

Напомним, в связи с карантинными мерами в европейских странах, было принято решение провести все раунды Лиги чемпионов сезона 2020-2021 года в формате «пузыря» (безопасная зона, состоящая из игрового зала и гостиниц, из которой спортсмены выходят лишь по окончанию турнира) в Дюссельдофре. Победитель турнира будет определен уже 18 декабря.

Екатеринбург, Александра Столицына

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