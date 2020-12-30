«Милан» намерен ударно провести зимнюю трансферную кампанию

Лидер Серии A породил ряд слухов перед открытием трансферного окна в январе. Клуб намерен усилить свои позиции за счёт ряда замен.

Руководство «Милана», чтобы укрепить шансы команды на скуддето, планирует усилиться во всех линиях. Маттео Ловато из «Вероны» рассматривается в качестве нового защитника, как и Мохамед Симакан из «Страсбура» и Озан Кабак из «Шальке». Всем игрокам – по 20 лет, они хорошо смотрятся в текущем сезоне и привлекают внимание многих команд Европы.

Возможные трансферы оцениваются в 15-30 млн евро, причём наиболее дорогим вариантом выглядит Кабак. За турка готовы бороться и английские ведущие клубы – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В полузащите тоже вероятны обновления. Новую форму «Милана» могут примерить Бубакари Сумаре из «Лилля» и Андре-Франк Замбо-Ангисса из «Фулхэм». Пресса предполагает, что обоих футболистов готовы взять на условиях аренды. В то же время «Россонери» интересуются хавбеком «Зенита» – Вильмаром Барриосом. О конкретных деталях сделки пока ничего неизвестно, но фанаты команды ожидают подробностей в ближайшее время.

«Милан» может приютить полузащитника «Аталанты» Алехандро Папу Гомеса, повздорившего с тренером Джан Пьеро Гасперини. Опытный аргентинец сейчас выбирает между двумя миланскими клубами – интерес к Гомесу проявляет и «Интер».

Много слухов связано с атакующей линией. В «Милан» сватают Луку Йовича из мадридского «Реала», Дониэлла Малена из ПСВ, Джанлуку Скамакку из «Сассуоло» и Аркадиуша Милика в паре с Фернандо Льоренте из «Наполи». Столь большой список объясняется тем, что лидер нападения, Златан Ибрагимович, по разным причинам в этом году часто оказывается за пределами заявки.

«Россонери» планируют расстаться с парой не получающих игровой практики футболистов. Матео Мусаккьо не провёл за сезон ни одной встречи в составе миланского клуба, и главный тренер Стефано Пиоли не видит его в составе. В аренду могут отдать Леонардо Дуарте, которого болельщики в этом сезоне на поле видели лишь раз. Кроме того, клуб может покинуть Тео Эрнандес, которого рассматривают как укрепление обороны в ПСЖ. Причём французы готовы платить 23-летнему футболисту в три раза больше, чем в «Милане».

Но пока нет ни одного подтверждённого слуха о переходе кого-либо в стан «Россонери». Трансферное окно в Серии A откроется 4 января и продлится до 1 февраля.

Милан, Светлана Антонова

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