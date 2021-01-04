Криштиану Роналду забил больше голов за карьеру, чем Пеле

Футболист Криштиану Роналду обошел по количеству голов легендарного бразильского нападающего Пеле. Теперь 35-летнему форварду остается забить всего два мяча, чтобы стать автором нового рекорда.

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Ювентус» выиграл «Удинезе» со счетом 4:1. Роналду оформил дубль. Таким образом, португалец за свою карьеру забил 758 мячей в 1032 играх. У Пеле в активе 757 мячей в 812 официальных играх.

В настоящее время рекорд по количеству голов принадлежит чешскому футболисту Йозефу Бицану – 759 мячей. Роналду осталось забить два мяча, чтобы установить новый рекорд.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 03.01.21

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