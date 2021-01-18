Смешанные единоборства вошли в число самых популярных видов спорта среди молодежи

Академия единоборств РМК подвела итоги 2020 года. Прошлым летом в Екатеринбурге появился чемпион UFC – сильнейшей лиги мира по смешанным единоборствам. Уральский боец Пётр Ян одержал досрочную победу над легендой ММА Жозе Альдо и стал вторым обладателем титула из России – первым был Хабиб Нурмагомедов.

Эта победа дала своеобразный толчок для развития единоборств в Екатеринбурге. Секции по ММА практически моментально заполнились молодежью. По словам генерального директора Академии единоборств РМК Евгения Звездникова, в спортивном комплексе были добавлены новые временные слоты, чтобы удовлетворить спрос.

«Смешанные единоборства в принципе последние несколько лет популярны, но в основном это выражалось в просмотре турниров. Победа Пети стала катализатором для многих ребят – тренироваться в одном зале с чемпионом UFC может далеко не каждый. В какой-то момент нам пришлось добавить тренировочные часы, чтобы принять всех», – говорит Звездников.

Сейчас в Академии единоборств РМК проходит 15 тренировок по ММА в неделю, помимо тренировок профессиональной команды, а это еще 12. Кроме того, подтянулись и ударные и смежные дисциплины. Количество детей в карате, кикбоксинге, тайском боксе, боксе и джиу-джитсу постоянно растет. В отличие от смешанных единоборств, в этих направлениях постоянно проводятся любительские соревнования – в 2020 году эти спортсмены Академии завоевали 402 медали на соревнованиях федерального и регионального уровня. На греко-римскую борьбу, дзюдо и тяжелую атлетику приходится еще 32.

«Сейчас такое время, когда дети сами хотят заниматься спортом. Им надо помогать в этом. Тех, кто хорошо проявляет себя на соревнованиях, РМК поддерживает – бесплатные тренировки, сборы, подключаем других тренеров. Сейчас у нас около трехсот таких ребят», – продолжает Звездников.

Отметим, что оригинальный пояс Петра Яна выставлен на первом этаже спортивного комплекса, и с ним может сфотографироваться любой желающий. Сам Пётр сейчас находится в США, где проходит финальную подготовку к первой защите титула чемпиона UFC. Шестого марта ему предстоит бой против американца Алджамейна Стерлинга.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 17.01.21

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