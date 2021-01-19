Международная федерация хоккея пообещала Минску компенсацию за лишение ЧМ

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) выплатит Белоруссии компенсацию за лишение права проведения матчей Чемпионата мира. Об этом сообщил член совета IIHF Петр Бржиза в интервью чешскому изданию Sport.cz.

Как отметил Бржиза, речь идет не о санкциях, а именно о компенсациях, которые «прописаны в контрактах». Точный размер выплат пока не называется. «Мы ждем доклада из офиса генерального секретаря IIHF, который в ближайшие недели определит все издержки и последствия этого решения», – заявил он.

Представитель IIHF также сообщил, что сейчас обсуждается три варианта проведения матчей мирового первенства, которые должны были пройти в Минске, – в Словакии, Дании или Латвии. Фаворита в этой гонке пока нет, отметил Бржиза. Все расходы по переносу турнира понесет IIHF.

Президент Федерации хоккея России, член совета IIHF Владислав Третьяк уточнил ТАСС, что Международная федерация хоккея рассматривает три варианта проведения чемпионата: только в Латвии, в Латвии и Дании, в Латвии и Словакии.

В свою очередь источник агентства в Федерации хоккея России сообщил , что ФХР поддержит любое решение IIHF о месте проведения чемпионата мира 2021 года.

Накануне IIHF объявила, что Белоруссия лишена права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Федерация объяснила свое решение невозможностью гарантировать безопасное проведение турнира. IIHF вынесла решение на фоне продолжающихся с августа протестов в Белоруссии против итогов президентских выборов. До этого несколько известных брендов отказались быть спонсорами ЧМ, если он пройдет в белорусской столице. Ранее белорусская оппозиция, ряд иностранных политиков, Европарламент призывали руководство IIHF лишить Минск чемпионата мира в связи с систематическими нарушениями прав человека в стране и сложной политической обстановкой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не прокомментировал это решение. Глава Белорусской федерации хоккея Дмитрий Басков заявил, что IIHF и спонсоры ЧМ по хоккею-2021 стали жертвами политических игр, передате БелТА. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сочла решение IIHF общей победой белорусов. «Это победа каждого беларуса, который знает, что хоккей – это игра, и беларусы не собираются играть с преступниками», – написала она в своем телеграм-канале.

Чемпионат должен пройти с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии. Сборная России должна была проводить свои матчи группового этапа в Минске. В белорусской столице также должны были пройти два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.01.21

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