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Среда, 20 января 2021, 09:19 мск

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Участникам марафона в Швейцарии грозит ампутация из-за обморожения

Несколько лыжников обратились за медицинской помощью после марафона La Diagonela. Сильный мороз стал причиной обморожений у спортсменов. Об этом сообщает NRK.

Гонка классическим стилем протяженностью 60 километров проходила 16 января. Температура воздуха опускалась ниже минус 28 градусов. Несколько участников соревнований обратились к медикам.

У двоих лыжников обморожения были настолько серьезными, что им грозит ампутация. У шведа Михаэля Эклефа развился некроз большого пальца ноги. Патрик Оттилингер из Германии рискует потерять два пальца на руке.

Победителем марафона среди мужчин стал швед Оскар Кардин. Второе и третье места заняли его соотечественники – Андреас Нюгорд и Петтер Элиассен.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 20.01.21

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