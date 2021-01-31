Месси намерен покинуть «Барселону», клуб винит журналистов

Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона» Лионель Месси в ближайшее время планирует заявить об уходе из «Барсы». Так спортсмен отреагировал на публикацию в СМИ подробностей его контракта.

Газета El Mundo сообщила, что доход Месси в рамках текущего контракта с каталонским клубом превысил 550 миллионов евро. Юристы аргентинского футболиста готовят иск в суд против экс-президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу, исполнительного директора Оскара Грау, а также и. о. президента клуба Карлеса Тускетса. По словам самого Месси, в клубе его предали, и теперь его карьера в «Барсе» закончилась.

В свою очередь, руководство «Барселоны» отрицает свою вину в утечке информации и заявляет, что подаст в суд на El Mundo.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Барселона, Игорь Юров

Барселона. Другие новости 29.01.21

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