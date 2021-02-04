Глава оргкомитета Олимпиады в Токио оказался в центре скандала из-за сексистских высказываний

Глава организационного комитета «Токио-2020», бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори оказался в центре скандала после своих слов о том, что заседания с участием женщин всегда длятся дольше. Политик заявил, что готов уйти в отставку.

Скандальное высказывание прозвучало во время встречи, темой которой была готовящаяся реформа устава оргкомитета, предполагающая увеличение числа женщин в его составе до 40%. Мори указал на то, что рост числа сотрудниц в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания проходят гораздо дольше, поскольку женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

Бывшего главу японского правительства тут же обвинили в сексизме и призвали уйти в отставку, сообщила газета «Майнити». Сам Мори принес извинения и отметил, что не был намерен пренебрежительно высказываться о женщинах.

«Если члены оргкомитета скажут, что больше со мной работать невозможно, то делать нечего – если они скажут, что я им мешаю, мне придется уйти в отставку», – сказал Мори.

При этом глава оргкомитета напомнил, что не получает зарплату за свою деятельность, которую считает последней миссией, где он мог бы использовать свой политический опыт. Ёсиро Мори 83 года, несколько лет назад сообщалось, что он болен раком. Сам экс-премьер тогда высказал опасения, что может не увидеть Олимпиады-2020.

Токио, Зоя Осколкова

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