На Эльбрусе сноубордиста вытащили из 15-метровой трещины в леднике

На горнолыжном курорте «Эльбрус» сноубордист угодил в трещину 15 метров глубиной. Туриста удалось спасти. Об этом сообщила администрация курорта в Instagram.
Парень со своей девушкой решили покататься вне проложенных трасс, по ледникам. На высоте 3800 метров молодой человек упал в трещину и застрял на трех метрах. Его спутница вызвала спасателей.
Сноубордиста удалось спасти, он даже не получил значительных травм.
«Не катайтесь вне трасс без гидов и даже по чьим-либо следам! Немногим так повезет, как этому сноубордисту», – предупредили в администрации курорта.
Пятигорск, Зоя Осколкова
Пятигорск. Другие новости 04.02.21
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