На Эльбрусе сноубордиста вытащили из 15-метровой трещины в леднике

На горнолыжном курорте «Эльбрус» сноубордист угодил в трещину 15 метров глубиной. Туриста удалось спасти. Об этом сообщила администрация курорта в Instagram.

Парень со своей девушкой решили покататься вне проложенных трасс, по ледникам. На высоте 3800 метров молодой человек упал в трещину и застрял на трех метрах. Его спутница вызвала спасателей.

Сноубордиста удалось спасти, он даже не получил значительных травм.

«Не катайтесь вне трасс без гидов и даже по чьим-либо следам! Немногим так повезет, как этому сноубордисту», – предупредили в администрации курорта.

Пятигорск, Зоя Осколкова

Пятигорск. Другие новости 04.02.21

В Екатеринбурге пройдет международный спортивный фестиваль. / Глава оргкомитета Олимпиады в Токио оказался в центре скандала из-за сексистских высказываний. / В Верхней Пышме открылся новый зал для занятий самбо (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»