Матчи Кубка России по футболу можно будет посмотреть в соцсетях

Все матчи стадии плей-офф Кубка России по футболу можно бесплатно посмотреть в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Игры будут доступны в полном объеме и в прямом эфире, и в записи. Соцсети покажут 15 трансляций, также для любителей футбола создадут обзоры, подборки голов, другой интересный контент. Например, соцсети организуют конкурс с возможностью выиграть билет на финал турнира.

Все игры покажут в официальных группах «Кубок России в ОК» и «Кубок России ВКонтакте». Видео с лучшими моментами матчей будут сгенерированы автоматически с использованием собственных разработок на базе нейросетей – это позволит получать контент максимально быстро по окончании матча. Просмотр доступен и с мобильных телефонов, и в приложениях, и в десктопной версии, а также на большом экране в приложении «ОК Видео» на платформе Smart TV.

Первый матч в соцсетях покажут 20 февраля в 17:00 по московскому времени: «Зенит» примет тульский «Арсенал».

«Мы продолжаем развивать различные вертикали видеоконтента в Mail.ru Group, в том числе спортивные трансляции. Рады, что теперь в дополнение к матчам чемпионатов Испании и Италии футбольные болельщики в ОК и VK смогут следить и за своими любимыми командами в Кубке России. Мы видим, что спорт пользуется популярностью и собирает все большую аудиторию в соцсетях: уверены, что новый турнир также получит много внимания от наших пользователей», – прокомментировала Марина Краснова, директор видеоплатформы, Mail.ru Group.

Москва, Людмила Прокофьева

Москва. Другие новости 16.02.21

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