Россия завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону

Сегодня сборная России в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону завоевала первую медаль. Российская команда заняла третье место, уступив норвежцам и шведам.

За команду РФ выступали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Отставание от победителей – сборной Норвегии составило 50,9 секунды.

Поклюка, Светлана Антонова

Поклюка. Другие новости 20.02.21

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