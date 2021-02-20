Россия завоевала первую медаль на чемпионате мира по биатлону

Сегодня сборная России в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону завоевала первую медаль. Российская команда заняла третье место, уступив норвежцам и шведам.
За команду РФ выступали Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Отставание от победителей – сборной Норвегии составило 50,9 секунды.
Поклюка, Светлана Антонова
Поклюка. Другие новости 20.02.21
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