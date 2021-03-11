Южная Корея привьет от коронавируса всю свою олимпийскую сборную

Южная Корея обеспечит приоритетную вакцинацию от коронавируса олимпийским спортсменам перед их поездкой в ​​Японию на Олимпийские игры в Токио, сообщил CNN Корейский спортивный и олимпийский комитет.

В конце февраля в стране началась вакцинация. На данный момент вакцины от коронавируса доступны для медицинских работников, а также для тех, кто работает и находится в учреждениях сестринского ухода. По данным Южнокорейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), широкая аудитория получит вакцину только в июле.

KDCA делает исключение для олимпийских спортсменов, поскольку они должны поехать в Японию для «государственной службы».

В комитете также подтвердили, что вакцину от Covid-19 получат также путешественники, совершающи важные государственные или деловые поездки за границу.

Однако детали, включая дату начала вакцинации и количество выделенных доз, пока еще не определены. Предварительно, заявки начнут принимать с 17 марта.

По словам высокопоставленного представителя здравоохранения Юн Тэ Хо, KDCA и соответствующие министерства рассмотрят заявки и сформируют базу квот.

Олимпийские игры в Токио, отложенные на год из-за пандемии, запланированы на 23 июля – 8 августа. Они пройдут без иностранных зрителей на трибунах.

Сеул, Елена Васильева

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