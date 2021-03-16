Американский сенатор призывает к бойкоту Олимпиады в Пекине

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни предложил запретить зрителям из США присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он также призывает отключить трансляцию с соревнований для американцев.

Ромни считает нецелесообразным запрет американским спортсменам на участие в Олимпиаде в Пекине. Однако, по его мнению, экономический и дипломатический бойкот Игр будет иметь правильное действие.

«Американские зрители, за исключением семей наших спортсменов и тренеров, должны остаться дома, чтобы предотвратить наш вклад в огромные доходы, которые Коммунистическая партия Китая получит от отелей, билетов и питания … вместо отправки традиционных делегаций дипломатов и сотрудников Белого Дома в Пекин президент должен пригласить китайских диссидентов, религиозных лидеров и представителей этнических меньшинств представлять нас», – цитирует сенатора New York Times.

Ромни призывает к бойкоту Олимпиады в КНР и союзные государства. По словам американского политика, Китай не заслуживает права на проведение Игр из-за действий в отношении Гонконга, притеснения уйгуров, предположительной слежки за гражданами, недопущения выражения оппозиционных мнений и многого другого.

Зимние Игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что техническая подготовка к зимней Олимпиаде-2022 находится на отличном уровне.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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