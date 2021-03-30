Спортивный бренд судится с производителем «сатанинских» кроссовок

Производитель спортивной одежды и обуви Nike подал иск в суд на создателей кроссовок Satan Shoes. Об этом сообщает телеканал NBC News.

MSCHF Product Studio Inc выпустила кроссовки, в основу которых легла модель Air Max 97. Идею для обуви подсказал рэпер Lil Nas X. В подошве кроссовок есть контейнер с красной краской и, как утверждает производитель, «каплей человеческой крови».

Всю партию в количестве 666 штук раскупили в течение одной минуты. При этом пара «сатанинских» кроссовок продавалась за 1018 долларов (около 77 тысяч рублей).

Nike утверждает, что новая модель никак не относится к их бренду и была выпущена без согласования. Таким образом, производитель нарушил права на товарный знак. Компания требует компенсации.

В свою очередь рэпер Lil Nas X в своем твиттере разместил отрывок из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», где один из персонажей говорит: «Я просто шутил... Ребята, вы же знаете, что я просто шутил, верно?".

Вашингтон, Зоя Осколкова

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