Чемпионат мира по хоккею в Латвии может пройти без зрителей

Чемпионат мира по хоккею, который должен начаться 21 мая в Риге, может пройти без зрителей. Об этом заявил вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола, сообщает издание Iltalehti.

По его словам, уже известно, что все команды будут жить в латвийской столице в одном отеле в условиях «пузыря». Пустят ли на трибуны болельщиков, пока непонятно, сказал Куммола, отметив, что отсутствие зрителей делает турнир сложным с финансовой точки зрения. «Повышенные расходы будут вычтены из призовых денег команд», – констатировал он (цитата по gazeta.ru).

Окончательное решение по присутствию зрителей на турнире, как ожидается, будет принято в начале мая. Ранее латвийские власти не исключали, что ЧМ может пройти со зрителями.

Москва, Наталья Петрова

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