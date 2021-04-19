12 футбольных топ-клубов Европы создали Суперлигу против воли УЕФА

12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании закрытой Суперлиги. Ожидается, что в лигу войдут еще три команды перед началом первого турнира, сообщил журналист Фабрицио Романо со ссылкой на пресс-релиз турнира.

Членство уже подтвердили испанские «Барселона», «Реал» и «Атлетико», британские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а также «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Италии. Планируется, что всего в лигу войдут 20 лучших клубов Европы и получат за вступление до 350 млн евро.

Даты первого турнира пока не объявлены, но ожидается 18-23 матча в сезон в рамках двух группы по 10 команд.

УЕФА назвала новую Суперлигу циничным проектом, созданным в момент, когда обществу нужна сплоченность. Организация готова применить серьезные репрессии ко всем футболистам, которые войдут в закрытую лигу.

«Мы не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе. Все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные», – говорится в сообщении УЕФА.

По данным организации, аналогичной точки зрения придерживаются также Футбольная ассоциация Англии (ФАА) и премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация (КИФФ) и Ла лига, а также Итальянская федерация футбола (ИФФ) и серия А.

Москва, Наталья Рязанова

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