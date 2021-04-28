Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей.

«Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», – сказал премьер в эфире телеканала TV3 (цитата по Sputnik). По его мнению, было бы ошибкой проводить чемпионат со зрителями на фоне ухудшения эпидситуации по коронавирусу в Латвии.

В среду, 28 апреля в Риге состоится очередное заседание оргкомитета ЧМ. На прошлом заседании 19 апреля оргкомитет рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей на матчи, но не принял никаких решений.

Отметим, что действующее постановление кабмина Латвии не предусматривает допуск зрителей на спортивные матчи. Ранее латвийские власти не исключали, что ЧМ может пройти со зрителями.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Рига, Наталья Петрова

Рига. Другие новости 28.04.21

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