ФИФА выделит 566 тысяч долларов на помощь футболистам

Международная федерация футбола выплатит 566 тысяч долларов игрокам, оставшимся без зарплаты из-за закрытия клубов. Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

Всего 1089 спортсменов подали заявки на финансовую поддержку. Больше всего заявок поступило от футболистов из Греции (291), на втором месте игроки из Малайзии (147), на третьем – турки (117). Россия стала четвертой в этом списке (67).

Права игроков были нарушены в период с июля 2015 по июнь 2020 года. 1005 заявлений были одобрены, подавшие их спортсмены получат компенсации.

«Фонд ФИФА для футболистов – это очень важная система поддержки для многих игроков, которым не заплатили из-за исчезновения их клубов. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с FIFPRO они и их семьи выиграют, получив хотя бы часть причитающейся им заработной платы, – отметили в ФИФА. – В то же время мы осознаем, что это лишь частично решает гораздо более широкую системную проблему».

Цюрих, Зоя Осколкова

Цюрих. Другие новости 11.05.21

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