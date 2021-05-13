Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту

Финальный матч Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет не в Стамбуле, а в Порту. О переносе поединка в Португалию сегодня объявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Решение принято из-за сложной эпидобстановки в Турции.

«Финал Лиги чемпионов УЕФА между ФК «Манчестер Сити» и ФК «Челси» состоится на стадионе Драгау в Порту 29 мая 2021 года», – говорится в сообщении. Ранее Португальская футбольная ассоциация и власти Португалии предложили провести матч в Порту.

Изначально финальная встреча планировалась на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Однако после решения правительства Великобритании включить Турцию в «красный» список направлений для путешествий из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, британские болельщики не попали бы на матч в Стамбуле.

УЕФА обсуждал вопрос о переносе матча в Англию, но, несмотря на усилия со стороны Футбольной ассоциации и властей, добиться необходимых исключений из карантинных мер в Великобритании не удалось.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.05.21

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