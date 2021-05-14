«Формула-1» отказалась от гран-при Турции

Организаторы гоночной серии «Формула-1» заявили об отмене гран-при Турции, которое должно было пройти 11-13 июня. Поводом для такого решения стала ситуация с пандемией коронавирусной инфекции, сообщается на сайте чемпионата.

Принято решение сместить заезд во Франции на неделю раньше – планировалось, что он пройдет 18-20 июня, а также добавить дополнительное Гран-при в Австрии 25-27 июня.

Всего в сезоне-2021 пройдет 23 гоночных заезда, в том числе в Сочи.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 14.05.21

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